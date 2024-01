Le violente raffiche di vento di queste ore stanno causando danni significativi a Napoli.

Da Agnano al Policlinico: i danni del vento a Napoli

Questa mattina, un enorme tabellone pubblicitario è crollato sotto la forza del vento nella zona di Agnano. Gli agenti della Polizia Locale e il personale della Protezione Civile del Comune di Napoli sono intervenuti per affrontare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Un episodio simile si è verificato ieri mattina in via Tommaso De Amicis, nei pressi dell’ingresso Policlinico Federico II di Napoli. Un enorme tabellone pubblicitario, alto sei metri e largo quattro, è stato sradicato dal vento, minacciando di precipitare sulla strada trafficata. Anche in questo caso, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato (non senza disagi) il traffico veicolare.

Le immagini del caos

Le immagini del caos causato dalle forti raffiche di vento stanno circolando sui social media, evidenziando l’impatto della violenta perturbazione sulla vita quotidiana della città. Al momento, non ci sono notizie di feriti, ma le autorità locali continuano a monitorare da vicino la situazione, pronte a intervenire ulteriormente se necessario.

Si consiglia ai residenti di rimanere vigili e attenti alle informazioni fornite dalle autorità locali, evitando di muoversi in aree potenzialmente pericolose durante queste condizioni meteorologiche avverse.

Nella giornata di oggi, domenica 21 gennaio, è previsto il picco di gelo del weekend.