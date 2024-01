Un altro weekend di gelo in Campania. Dopo l’alta pressione di questi giorni, un’ondata di freddo artico colpirà anche il Sud portando neve anche a bassa quota sul Matese, sul Sannio e sull’Irpinia. Non si esclude qualche fiocco anche in provincia di Napoli o di Salerno.

Campania, seconda ondata di gelo: weekend sotto zero in molti comuni

L’area ciclonica che scende dal Nord Europa travolgerà l’Italia nelle prossime ore. Già da stasera, 19 gennaio, la temperatura crollerà in maniera repentina. Domani, sabato 20 gennaio, il termometro registrerà una diminuzione di 6/7 gradi, con le massime che non supereranno i 12 gradi a Napoli e sulle coste.

Ma il picco di gelo si avrà domenica 21 gennaio, quando la colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero termico in molti comuni della regione. Previste gelate notturne che potranno rendere pericolosa la circolazione stradale e tempeste di neve ad alta quota. Il Vesuvio si imbiancherà.

La prossima settimana

Il freddo resisterà fino alla giornata di lunedì 22, quando le temperature cominceranno a risalire. Previsto tempo soleggiato per tutta la durata della prossima settimana, con un clima più mite.