Lotta ancora tra la vita e la morte Raffaele Bianco, il 28enne che questa notte è stato vittima di un terribile incidente. Fanno sapere i medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli che il giovane è stato da poco sottoposto ad un intervento chirurgico ed è ancora in pericolo di vita.

Raffaele operato dopo lo schianto a Mugnano: “È ancora in pericolo di vita”

Raffaele, titolare della pizzeria ‘O Russo” a Calvizzano era a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda proveniente dal senso di marcia opposto in corso Italia a Mugnano. Dopo l’impatto, è stato trasportato e ricoverato all’ospedale flegreo. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento che sono stati pubblicati sui social in queste ore. «E’ un ragazzo umile, un grande lavoratore che ha fatto molti sacrifici per aprire una pizzeria tanti anni fa»: scrivono i suoi amici e colleghi sulle pagine di Marano e Calvizzano. Intanto le due comunità si sono strette in preghiera e chiedono il miracolo.