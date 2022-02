Il noto giornalista napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento video a Club Napoli All News su Teleclubitalia:“Domenica sarà una battaglia, il Venezia vuole fare cose importanti, lo ha dimostrato soprattutto con le grandi come nel match contro l’Inter”.

Raffaele Auriemma: “Domenica partita tosta. Osimhen titolare indiscusso”

“Le prossime due giornate diranno se il Napoli lotterà per lo scudetto – ha aggiunto -. Ennesimo infortunio di Lozano? Sfortunato, gli consiglio vivamente di non partire più per la nazionale. Mertens o Osimhen? Osimhen vuole giocare, sta bene. È il titolare indiscusso del Napoli. Invece sul ballottaggio tra Politano ed Elmas schiererei il primo tutta la vita, mi suonerebbe strano il contrario.”