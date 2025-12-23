Scarcerato Enzuccio o’toro. Il Giudice del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, ha concesso gli arresti domiciliari a Vincenzo Strino, classe ’69, recentemente condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione con il clan Mallardo.

Racket per il clan Mallardo, scarcerato Enzuccio ‘o Toro: va ai domiciliari

Secondo quanto ricostruiti dai giudici, per conto del clan Mallardo, Strino imponeva le estorsioni agli imprenditori dell’hinterland a nord di Napoli per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività lavorativa. ‘O Toro fu arrestato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea.

Il gip del Tribunale di Napoli contestava, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Le estorsioni documentate risalgono al 3 e al 26 settembre 2018 ai danni di imprese che stavano lavorando in località Varcaturo.