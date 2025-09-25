“Raccontami di me”, il libro di Miranda Rega presentato in Senato

Logoteleclubitalia

Miranda Rega è venuta a mancare lo scorso febbraio a seguito della comparsa di un tumore. Oggi le sue parole risuonano attraverso un libro dal titolo Raccontami di me, un diario che la donna aveva iniziato a scrivere ancor prima della comparsa della malattia. Un diario che ieri è stato presentato nella sala Nassirya del senato grazie a un’iniziativa della senatrice Mariolina Castellone. L’incontro, moderato dal direttore di Teleclubitalia giovanni Francesco Russo, ha visto diversi interventi tra cui la sorella di Miranda, il professor Perrone del Pascale, l’assessore Pennacchio, don Francesco Riccio, l’avvocata Antonella Panico, il dottore Giuseppe Palma di Assoittica. 

