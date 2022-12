Giugliano. “Questo è il tuo dono di Natale per un bimbo che non conosci ma puoi rendere felice”, questo è il messaggio che Braccialetti Rosa lancia in occasione del Natale per la raccolta giochi organizzata per i bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni del Santobono Pausillipon e partita il 5 dicembre 2022.

L’associazione, da molti anni impegnata sui temi del sociale, fa sapere attraverso i canali social, che i giochi devono essere a norma CE e possono essere consegnati entro il 17 dicembre già incartati presso il Salus Medical Center in via Aviere Mario Pirozzi 61 a Giugliano. Sarà importante segnalare sulla scatola l’età di riferimento del gioco e se è destinato a un bimbo o a una bimba.