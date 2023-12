Nuova aggressione ai danni del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il parlamentare è stato circondato da un gruppo di residenti e aggredito ieri mattina prima verbalmente poi con un tentativo di contatto fisico in piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano, a Napoli. Qui Borrelli si era recato per partecipare alla registrazione di una puntata di Report con i giornalisti e una troupe, sul tema degli abusi edilizi realizzati sulla facciata della chiesa monumentale.

“Qui camorra non c’è”: Borrelli minacciato e aggredito a Napoli

“Poco dopo il suo arrivo Borrelli è stato pesantemente apostrofato da una donna e da suo figlio, che hanno più volte urlato che la camorra non esiste e che ci sono cose più importanti a cui pensare. Insulti al deputato anche da alcuni abitanti di alcune case dove sono stati realizzati clamorosi abusi su un bene storico monumentale. Sono intervenute 4 volanti della polizia per evitare contatti tra il parlamentare e i pregiudicati e gli abusivi”, spiega in una nota il deputato.

“Nessun passo indietro nella lotta ai clan, agli abusi, alla delinquenza e alla violenza criminale. E’ inaccettabile che proprio coloro che hanno precedenti sostengano che la camorra non esiste. La camorra esiste e come, e in diversi quartieri della città fa sentire la propria presenza quotidianamente anche attraverso la realizzazione di abusi inaccettabili“, prosegue Borrelli.

“Per troppo tempo si è permesso a un mondo illegale e criminale di fare quello che gli pareva impossessandosi di intere aree della città. In questi contesti serve una risposta forte e costante dello Stato che deve presidiare il territorio e intervenire tempestivamente per rimuovere tutti i simboli della presenza delinquenziale e della mancanza di regole. Non è tollerabile che un abuso che ha fatto il giro del mondo per la sua evidenza sia ancora lì, a simboleggiare l’incapacità delle istituzioni di rispondere colpo su colpo agli scempi realizzati sul patrimonio storico e monumentale sul nostro territorio”, conclude il parlamentare.