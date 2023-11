Gabriele D’Annunzio, Giacomo Leopardi, Giovanni Boccaccio e Caravaggio. Quattro grandi personaggi del mondo della cultura italiana e il loro rapporto con Napoli raccontati da Tobia Iodice in “Incantesimi solari”. È il nome del format che partirà stasera alle 21 su Teleclubitalia, Canale 77 del digitale terrestre.

“Incantesimi solari”, parte stasera il nuovo format di Teleclubitalia su Napoli

La nuova produzione targata Teleclubitalia comprende quattro puntate, che andranno in onda ogni venerdì (17 novembre, 24 novembre, 1 dicembre e 8 dicembre). In ciascuna di esse il professore Iodice affronterà il legame tra la città di Partenope e quattro protagonisti della letteratura e dell’arte italiana, che pur non essendo nati all’ombra del Vesuvio hanno stabilito una simbiosi così profonda con la città al punto da rimanerne affascinati e subirne l’influenza nel loro percorso artistico.

Attraverso immagini suggestive, scorci inediti, inquadrature mozzafiato, Teleclubitalia racconterà particolari e curiosità della vita di D’Annunzio, Leopardi, Boccaccio e Caravaggio che hanno avuto come sfondo la città di Napoli. Dalle tresche amorose del Vate al debole del poeta del “L’Infinito” per i dolci partenopei.

“Guardare Napoli con gli occhi di quattro viaggiatori d’eccezione”

“Attraverso questa trasmissione – ha dichiarato Tobia Iodice – vogliamo vedere Napoli attraverso gli occhi incantati di questi quattro viaggiatori d’eccezione. Uno sguardo nuovo, d’autore, lontano dalle storture che certa letteratura ha alimentato sulla nostra città. Uno sguardo poetico perché ognuno di loro ha lasciato qui una scintilla della bellezza e dell’arte che si portava dentro”.

Entusiasmo e soddisfazione anche nelle parole del direttore di Teleclubitalia, Giovanni F. Russo, che nel palinsesto autunnale ha deciso di investire su un programma di cultura in controtendenza rispetto a tante produzioni televisive locali: “Dopo il grande successo de ‘I fortini della camorra’, una nostra produzione che ha raccolto più di 8 milioni di visualizzazioni sul web, tentiamo questa scommessa: costruire una trasmissione culturale su quattro grandi che hanno vissuto e attraversato il passato della città per dare anche alle emittenti regionali un prodotto televisivo di qualità che racconti Napoli non solo per Gomorra, pizza e mandolino ma anche per la sua grandissima storia”.