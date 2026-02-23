Tir fermato al casello autostradale di Capua con un carico di droga da quasi 400 chili. I carabinieri hanno sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un camion proveniente dalla Spagna. Il mezzo circolava con targa spagnola.

Quasi 400 chili di droga tra il carico di frutta e verdura, fermato tir sull’A1 all’altezza di Capua

Dagli accertamenti dei militari è emerso che alla guida del tir c’era un cittadino rumeno di 46 anni, che ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. Durante il controllo, i militari hanno individuato un’anomalia nel carico e, dopo un’accurata ispezione, hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish occultati tra le casse di ortaggi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente. Le indagini sono tuttora in corso per accertare la provenienza della droga e la destinazione finale del carico, che dovrebbe risultare essere la provincia di Caserta. La posizione dell’autista è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria.