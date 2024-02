Non ce l’ha fatta Fabio Buoninsegni, il ragazzo di Quarto di appena 23 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente sull’Autostrada A1 lo scorso 17 febbraio. Il ragazzo è deceduto in queste ore dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte.

Quarto in lutto, Fabio muore a 23 anni dopo un incidente in Autostrada

Le circostanze del sinistro sono ancora tutte da chiarire. Fabio avrebbe avuto un impatto con un Suv all’altezza dello svincolo autostradale Villa Literno-Pomigliano. I sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente, lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le sue condizioni però sono apparse subito gravi.

Attaccato ai macchinari del reparto di rianimazione, il 23enne è poi deceduto nella giornata di ieri. Il suo cuore ha smesso di battere per le gravi ferite riportate. Arbitro di calcio e studente di giurisprudenza, sabato era di ritorno a casa dopo aver diretto una gara di Prima categoria (girone G) in un comune del Salernitano.

Lutto sui social

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social. Il Comitato di Zona Flegrea ha pubblicato un post su Facebook: “Tutta la Uisp Zona Flegrea APS si stringe attorno a mister Fausto Buoninsegni per la tragica perdita del figlio Fabio. Da tutti noi le più sentite condoglianze”. “Assurdo, impensabile. Il cuore a pezzi da stamattina da quando l’ ho saputo. Una tristezza infinita. Ci mancherai caro Fabio”, il commento di Gianapolo.