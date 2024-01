Con due bimbi, di 2 anni e un anno e mezzo, ha occupato abusivamente un appartamento legittimamente assegnato ad un 70enne. È accaduto a Quarto, in via Crocillo, dove soltanto pochi mesi fa, in un’altra zona della città, si era verificato un caso analogo.

Quarto, emergenza abusivi: 22enne con figli s’impossessa di casa di un 70enne

Una ragazza di 22 anni, lasciata dal compagno e senza una sistemazione abitativa, incensurata con figli piccoli, aveva approfittato dell’assenza dell’uomo anziano – in quel momento a San Giorgio a Cremano, dove risiede il figlio – per occupare l’appartamento. Quando è tornato a casa, l’amara sorpresa per il 70enne: la giovane si era introdotta nell’abitazione con i figli e non ne voleva sapere di andarsene. C’è voluta la mediazione dei Carabinieri per convincere la 22enne a lasciare l’appartamento. La donna, insieme ai suoi bambini, è stata poi affidata ai servizi sociali che si occuperanno di lei e dei piccoli. L’abitazione, invece, è stata riconsegnata al legittimo assegnatario.

Altri episodi a novembre e a ottobre

Soltanto lo scorso novembre 2023, un cittadino di Quarto si era trovato coinvolto, suo malgrado, in una vicenda analoga. L’alloggio che era stato affidato prima a sua madre e poi a lui era stato occupato da una donna con tre figli. Il caso divenne nazionale, anche perché l’uomo fu costretto a vivere e a dormire in auto per dieci giorni. La storia fu particolarmente seguita dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che si impegnò al fianco della vittima affinché potesse tornare in possesso dell’appartamento, ma anche dalla stampa locale e nazionale. E poi, ancora, a ottobre un altro episodio: una donna che, allontanatasi da casa per qualche tempo per motivi di salute, si era ritrovata con l’abitazione occupata da una coppia.