Lieto fine per Umberto Monfrecola, l’imprenditore sloggiato dal suo appartamento in via De Gasperi da occupanti abusivi. Dopo dieci giorni in cui è stato costretto a vivere in auto, l’uomo rientra in possesso del suo appartamento nelle palazzine popolari di Quarto. La svolta grazie al ravvedimento della donna che aveva preso illegittimamente l’appartamento.

Quarto, Umberto Monfrecola torna nella sua casa. L’occupante abusiva consegna le chiavi

«Carabinieri, potete venire? Voglio lasciare la casa che ho occupato», ha detto la 28enne che aveva occupato l’abitazione. Le forze dell’ordine sono giunte al civico 42 di via De Gasperi ed hanno trovato la donna, per giunta incinta, insieme alla madre, pronte a consegnare le chiavi dell’immobile. Per l’occupazione era stata sporta denuncia da un uomo all’inizio di novembre.

La ragazza, che si era introdotta nell’alloggio popolare da una finestra, ha raccontato la sua storia a Mattino Cinque News: «Sono disposta a uscire solo se mi trovate una casa, però in questa casa deve entrare una persona che ne ha bisogno», ha dichiarato la donna. Secondo la 28enne, madre di tre bambini, la casa occupata sarebbe stata disabitata. Versione diversa quella di Umberto, che si è visto prendere l’immobile mentre era a lavoro.

Quinta segnalazione in pochi giorni

Quello di Umberto non era il primo caso. Si trattava infatti della quinta segnalazione di occupazione abusiva proveniente dal rione 219 di Quarto. Il sesto caso riguarda invece una donna che, allontanatasi da casa per qualche tempo per motivi di salute, ha trovato la casa occupata da una coppia.