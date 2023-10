L’ambulanza che ha soccorso Antonella Iaccarino, la 48enne di Quarto bruciata viva dopo una lite con un vicino di casa, è stata multata per eccesso di velocità mentre si dirigeva al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli.

Quarto, bruciata viva dal vicino: multata l’ambulanza che ha soccorso Antonella

A darne notizia è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che già in precedenza aveva evidenziato il problema delle multe ai mezzi di soccorso nell’area flegrea. Nel caso specifico, la “Croce Italia Area Flegrea” ha ricevuto il verbale relativo a un’infrazione commessa nel tratto nel comune di Pozzuoli dell’A56, alle ore 12:33 del 5 settembre 2023, lo stesso momento in cui l’ambulanza trasportava Antonella Iaccarino al Cardarelli.

“È possibile chiedere l’annullamento della sanzione presentando un ricorso e dimostrando che il mezzo era effettivamente coinvolto in un’emergenza. Tuttavia, in questi giorni, gli equipaggi stanno ricevendo numerose multe, il che significa che il personale deve dedicare tempo a giustificare gli interventi. Sarebbe opportuno istituire un registro di ‘targhe protette’ per i mezzi di soccorso: quando corriamo, lo facciamo per salvare una vita”, ha dichiarato il dottor Manuel Ruggieri.

Antonella Iaccarino è arrivata in ospedale quel giorno in condizioni gravissime, con ustioni su oltre il 50% del corpo. Era stata bruciata viva con della benzina e le fiamme erano state appiccate con un accendino. Nonostante le cure, è purtroppo deceduta il 21 ottobre nel Cardarelli, dove era ancora ricoverata.

La salma è stata sequestrata per l’autopsia. Il vicino, Francesco Riccio, 53enne, ha confessato il gesto ed era stato arrestato il 5 settembre dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Con la morte della donna, la sua posizione potrebbe aggravarsi: se venisse stabilito che il decesso è stato causato da quell’episodio, l’accusa passerebbe a omicidio.