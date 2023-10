È morta la donna di 48 anni che, lo scorso 5 settembre, era stata ricoverata al centro Grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Antonella Iaccarino, questo il nome della vittima, era rimasta coinvolta nell’incendio della sua auto alla quale un vicino di casa, Francesco Riccio, 53 anni, aveva dato fuoco dopo una lite condominiale.

Quarto, vicino le dà fuoco dopo lite per un lenzuolo: Antonella morta in ospedale

I fatti si erano verificati in via De Gasperi. L’uomo aveva cosparso di liquido infiammabile l’automobile, appiccando l’incendio con un accendino.

Già in passato Riccio e la vittima avevano avuto alcune discussioni ma quel tragico 5 settembre, secondo i carabinieri, i due avrebbero avuto un alterco per un lenzuolo steso ad asciugare che, secondo il 53enne, avrebbe ostruito l’ingresso al suo box. Da qui la sua reazione violenta. Il 53enne era stato poi fermato dai carabinieri, accorsi in via de Gasperi, con l’accusa di tentato omicidio.