In un tempo radicato sempre più nella divisione, territoriale e culturale, e in un calcio snaturalizzato nei suoi valori da calendari assurdi pro tv, con tifoserie sempre più lontane dal dimostrare l’amore per la propria fede calcistica, onorando quelli che sono i propri valori, emerge con grande orgoglio e rarità quanto accaduto in Napoli-Como. Episodi come questo risaltano per la loro autenticità e capacità di ristabilire una connessione genuina tra squadre, tifosi e i valori del gioco. Il gesto del Como è un segno tangibile di quanto il calcio possa ancora unire e creare legami, andando oltre la rivalità sportiva. Da questo nasce l’iniziativa del Como nei confronti dei tifosi del Napoli che si recheranno al Sinigallia al ritorno.

Una birra in omaggio a tutti i tifosi azzurri al Sinigallia

Il Como ha deciso così di voler contraccambiare l’accoglienza ricevuta con una splendida iniziativa, offrendo a tutti i tifosi azzurri una birra al loro ingresso allo stadio Sinigallia in occasione della gara di ritorno. Lo annuncia il Como con il seguente comunicato:

Il Comunicato del Como

“Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025”