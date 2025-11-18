Grave episodio di violenza in campo a Qualiano. Ieri sera verso le 18 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nello stadio Comunale “Santo Stefano” a via Giovanni Falcone per l’aggressione a un arbitro impegnato a dirigere la partita di Calcio Under 19 tra Rangers Qualiano 1998 e Accademy Posillipo Calcio U19.

Qualiano, violenza durante match under 19: arbitro preso a pugni da un giocatore

Autore dell’aggressione un giocatore 17enne della squadra ospite. Dai primi accertamenti è emerso che il giocatore aveva colpito il direttore di gara con un pugno all’occhio sinistro.

L’arbitro al momento si è riservato di sporgere querela. I carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno gestito prima il deflusso della squadra ospite e poi hanno fatto andare via l’arbitro. Nessuna criticità di ordine pubblico.