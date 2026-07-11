Aversa, bar senza autorizzazioni nel giardino pubblico: scatta la chiusura dopo le proteste dei residenti

Blitz delle forze dell’ordine nel centro di Aversa, dove un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata trovata priva delle necessarie autorizzazioni. Il controllo è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Locale e con il supporto del Servizio Veterinario dell’Asl, al termine di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

Controlli dopo gli esposti per la musica ad alto volume

L’intervento è scattato in un noto giardino pubblico della città, dove i cittadini avevano denunciato ripetuti episodi di musica ad alto volume protratta fino a tarda sera.

Al momento dell’ispezione, gli operatori hanno trovato decine di clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibi e bevande, mentre l’attività era regolarmente aperta al pubblico.

Attività priva delle autorizzazioni necessarie

Dagli accertamenti è emerso che la cooperativa che gestiva il punto ristoro operava facendo riferimento a un’autorizzazione temporanea. Secondo quanto verificato dagli agenti, però, tale titolo autorizzativo non poteva essere utilizzato in assenza di una manifestazione o di un evento straordinario che ne giustificasse il rilascio. Per questo motivo sono state contestate al legale rappresentante le violazioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Sanzioni e ulteriori accertamenti

Al termine del controllo, gli operatori hanno avviato le procedure conseguenti alle irregolarità riscontrate. L’attività rientra nell’ambito dei controlli disposti per verificare il rispetto delle norme amministrative, della quiete pubblica e della sicurezza nei locali aperti al pubblico.