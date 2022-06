Blitz anti droga dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che dalla città flegrea sono arrivati fino a Qualiano. A finire in manette per produzione, traffico e detenzione di droga Gennaro Alfano, 30enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, Pasquale Lucci, 42enne di Qualiano anche lui già pregiudicato, e la madre incensurata di quest’ultimo che vive insieme al figlio.

Droga da Pozzuoli a Qualiano: tre arresti

I carabinieri li hanno notati nella zona di Pozzuoli non troppo lontano da via Miliscola e li hanno seguiti per poi fermarli. Nelle tasche di Lucci 135 grammi di cocaina suddivisi in involucri sottovuoto. Anche Alfano ha due involucri di carta gommata e all’interno ci sono altri 10 grammi della stessa droga. A quel punto sono scattate le perquisizioni e nell’abitazione di Qualiano i Carabinieri trovano altri 950 grammi di cocaina per un totale di un chilo e 100 grammi o giù di lì. I 950 grammi erano suddivisi in 10 involucri.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, attrezzatura per il sottovuoto che i Carabinieri hanno trovato ancora calda, un sistema di video-sorveglianza composto da 5 videocamere e un monitor. L’arrestata è stata trasferita nella casa circondariale femminile di Pozzuoli mentre gli altri 2 presso la casa circondariale di Napoli – Poggioreale.