Momenti di tensione nelle prime ore di sabato 6 settembre a Qualiano. In zona Pozzo Nuovo, come documentano le immagini di una telecamera di sorveglianza, un uomo di colore si scaglia contro un’auto, presumibilmente un’Alfa Romeo 147. Poco prima, dallo stesso veicolo era sceso un altro straniero, che si era allontanato a piedi dopo un apparente cenno d’intesa con un individuo che si trovava sul marciapiede.

Qualiano, tragedia sfiorata: litiga con un pedone e tenta di investirlo in retromarcia

L’auto inizialmente sembra allontanarsi, ma subito dopo torna indietro in retromarcia, probabilmente con l’intenzione di colpire l’uomo rimasto sul posto. Quest’ultimo, quasi come se avesse previsto la manovra, reagisce colpendo con forza la vettura utilizzando una mazza. Nella registrazione si nota poi l’utilitaria scura che accelera e lascia rapidamente la zona. Alcuni residenti hanno espresso preoccupazione per la crescente sensazione di insicurezza. Secondo alcuni testimoni, l’episodio sarebbe legato a vecchie ruggini tra gruppi di stranieri presenti nella zona. Il filmato è stato girato ai carabinieri della locale stazione per avviare le indagini di rito e ricostruire la vicenda.