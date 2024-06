Tentato furto nella notte negli uffici di intermediazione finanziaria della IBL in via Fratelli Rosselli, in pieno centro, a Qualiano. Ignoti hanno forzato l’ingresso, ma non sono riusciti a portare via nulla. I ladri sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Al momento non si conoscono le ragioni per cui il colpo sia andato a vuoto.

Qualiano, tentato furto all’IBL Banca: ladri in fuga senza bottino

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Matteo Alborghetti, che hanno avviato le indagini. Utili all’attività investigativa potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno della filiale. Gli occhi elettronici potrebbero aver catturato le fasi del raid notturno e fornire elementi importanti sull’identità degli autori del tentato furto.