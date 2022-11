Sorpreso a bruciare un frigorifero nelle campagne tra Giugliano e Qualiano. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per combustione e smaltimento illecito di rifiuti un 87enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Qualiano, 87enne sorpreso a bruciare un frigorifero: arrestato

L’episodio è accaduto intorno alle 12. Attirati da una colonna di fumo nero che si levava in cielo, i militari dell’Arma si sono precipitati verso l’origine del rogo, nel territorio di Qualiano, e hanno sorpreso un anziano mentre gestiva con un forcone le fiamme che avvolgevano un frigorifero.

Il rogo è stato fortunatamente spento con mezzi di fortuna senza bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco ma l’uomo è finito in manette. È ora ristretto a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di combustione e smaltimento illecito di rifiuti.