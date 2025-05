Noto locale per eventi a Capodimonte sanzionato per smaltimento illecito di rifiuti. Nelle scorse ore, una task force del reparto I.A.E.S. (Investigazioni Ambientali ed Edilizie Speciali) della Polizia Municipale di Napoli è intervenuta in salita dello Scudillo, nell’ambito di un’operazione mirata.

Capodimonte, nota struttura per ricevimenti smaltiva illecitamente rifiuti: denunciati titolare

Durante un controllo presso una struttura per ricevimenti, gli agenti hanno scoperto un furgone colmo di rifiuti speciali, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali metallici e plastici, tutti provenienti dalla stessa struttura. Le indagini hanno permesso di accertare che i rifiuti erano stati affidati a un soggetto terzo con l’intento di smaltirli illegalmente, in violazione del Testo Unico Ambientale.

Il titolare della struttura è stato denunciato a piede libero per gestione illecita di rifiuti. L’intervento rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio, finalizzata a tutelare l’ambiente e la salute pubblica in un’area di pregio storico e paesaggistico come quella di Capodimonte.