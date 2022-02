Blitz dei Carabinieri di Qualiano, sottochiave un concessionario di auto ed un autolavaggio. I militari dell’arma della stazione locale hanno effettuato controlli in alcune aziende per accertare la presenza di autorizzazioni necessarie in materia di reati ambientali.

Blitz a Qualiano

I carabinieri hanno sequestrato un concessionario di auto ed un autolavaggio. Le attività sono risultate sprovviste delle necessarie autorizzazioni per lo sversamento delle acque reflue in fogna. L’autolavaggio, inoltre, era anche sprovvisto del previsto formulario per lo scarico dei rifiuti.

Da accertamenti effettuati dall’ufficio tecnico del comune è infine risultato che sia l’autolavaggio che il concessionario fossero stati costruiti in violazione delle norme sull’edilizia. Entrambi i proprietari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.