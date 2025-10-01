Logoteleclubitalia

Qualiano, sequestrato fabbricato legato al clan Mallardo: vale 200mila euro

sequestro qualiano bene clan mallardo

Sotto chiave un bene immobile appartenente al clan Mallardo di Giugliano. Il fabbricato, situato a Qualiano, è stato raggiunto da un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli. A eseguire l’operazione i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

L’immobile si trova in via Luigi Pirandello 1. Dalle indagini eseguite si trovava nella disponibilità di Antonio Guercia, classe 1988, esponente del clan Mallardo, storicamente operante a Giugliano in Campania e in diversi centri dell’area nord della provincia di Napoli. Si tratta di un’importante operazione anti-mafia che mira a colpire i patrimoni delle cosche camorristiche e privarle così di risorse economiche.

