Saranno celebrati alle 15 i funerali di Mery Conte, la giovane di Qualiano scomparsa in un tragico incidente ad Aversa. In segno di lutto le serrande dei negozi saranno abbassate con bandiere lasciate a mezz’asta. Ad annunciarlo il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis.

Qualiano, serrande abbassate e bandiere a mezz’asta: oggi l’ultimo saluto a Mery Conte

Le esequie saranno celebrate presso la Parrocchia di Maria SS Immacolata. La ragazza, 23 anni, lascia il padre Andrea, la mamma Antonella, il fratello Biagio, e la cognata Raffaella.

“Quando una vita così giovane viene spezzata, non esistono parole giuste da dire ma ci si può solo stringere attorno alla famiglia e partecipare al dolore – ha scritto De Leonardis -.

Mery era una ragazza giovane, solare, intraprendente e custodiva sogni e ambizioni per il suo futuro. Siamo ormai invasi da notizie di tragedia come questa. Troppi ragazzi e troppe ragazze perdono la vita ancor prima che questa inizi davvero”.

L’incidente

Il sinistro in cui Mery ha perso la vita risale allo scorso weekend. La 23enne si trovava in compagnia del fidanzato a bordo di una Mini Cooper quando, per ragioni ancora da accertare, il giovane che era alla guida ha perso il controllo della macchina finendo contro il muro di un’abitazione lungo la Variante di Aversa. Nello schianto la ragazza ha perso la vita.