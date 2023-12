Si chiamava Mery Conte la 23enne morta nel tragico incidente avvenuto questa notte sulla Variante di Aversa. La ragazza era in compagnia del fidanzato quando si è schiantata contro un muro.

Incidente ad Aversa, Qualiano piange Mery Conte: la 23enne era col fidanzato

Una serata tra amici si è trasformata in una tragedia ieri tra via Serao e via Nenni, a poche centinaia di metri dall’incrocio della stazione ferroviaria. Mery era col fidanzato e un amico, viaggiava sul lato passeggero quando, per ragioni da accertare, il conducente – 22 anni – ha perso il controllo della Mini Cooper finendo contro un palo e poi contro il muro di un’abitazione.

Lo schianto è stato fatale per al 23enne. I Vigili del Fuoco l’hanno estratta dalle lamiere ma quando la ragazza è stata consegnata nelle mani del personale sanitario, lei era già deceduta per le gravi ferite riportate. Il fidanzato alla guida e l’amico invece sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Aversa. Sottoposto ad alcol e drug test, il conducente è risultato negativo. Tra le ipotesi è che a determinare l’incidente abbia contributo l’asfalto reso bagnato dalla pioggia.

Lutto a Qualiano

Mery Conte era molto nota nella sua comunità: ragazza dolce, disponibile, faceva l’estetista e sapeva curare i rapporti con la sua clientela. Aveva frequentato l’istituto Minzoni di Giugliano e dopo il diploma si era dedicata all’attività professionale pubblicizzandosi anche sui social.