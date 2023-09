Mentre è alla guida della sua auto, si accosta al marciapiede, punta la pistola contro una donna e la costringe a consegnargli la borsa che aveva con sé. La scena della rapina, avvenuta a Qualiano, è stata però ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e così risalendo alla targa del ladro, i Carabinieri sono riusciti a individuarlo.

Qualiano, rapina una borsa a una donna ma commette un errore fatale: arrestato 45enne

A finire in manette è stato Andrea Maisto, 45 anni, nato a Torino, ma residente a Giugliano. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo era a bordo della sua Clio quando prende di mira una donna di 35 anni, da poco uscita di casa per fare la spesa.

Si avvicina alla vittima, le punta contro una pistola e si fa consegnare la borsa. All’interno ci sono un cellulare, il portafogli con denaro sufficiente per acquistare pochi alimenti. Col bottino tra le mani, il 45enne fugge via. I carabinieri della stazione di Qualiano ricevono la richiesta di aiuto e si mettono immediatamente al lavoro. La descrizione del rapinatore e dell’auto utilizzata è precisa.

Analizzano le immagini di video-sorveglianza negli orari segnalati e individuano la vettura utilizzata per la fuga. Una Clio – si scoprirà poi – intestata proprio all’uomo armato. Una disattenzione costata cara ad Andrea Maisto, già noto alle forze dell’ordine. I militari lo raggiungono a casa e trovano anche la maglietta indossata in occasione della rapina, immortalata chiaramente dalle telecamere. Maisto è ora in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti. Dovrà rispondere di rapina aggravata.