Blitz dei Carabinieri a via Circumvallazione: arrestato per riciclaggio il 44enne Antonio Frediani, di Casoria, già noto alle forze dell’ordine. Denunciato anche il figlio 16enne per lo stesso reato, mentre un 56enne di Giugliano è stato segnalato per favoreggiamento.

Qualiano: padre e figlio 16enne smontano auto rubata. Carabinieri arrestano l’uomo

L’operazione è scattata quando i militari della stazione locale hanno fatto irruzione in un piazzale recintato, sorprendendo padre e figlio mentre smontavano con un flex parti di una Renault Captur, risultata rubata di recente. Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati rapidamente bloccati.

Le indagini si sono subito estese anche ai dispositivi elettronici dei fermati. L’analisi dello smartphone del 16enne ha rivelato che il 56enne di Giugliano, poco distante dal luogo del blitz, stesse svolgendo il ruolo di “palo”, avvertendo i due dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per questo motivo, è stato denunciato per favoreggiamento.

Il sequestro

All’interno del piazzale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerose parti di veicoli già smontati, vari attrezzi da officina e due inibitori di segnale GPS, strumenti spesso utilizzati per impedire la localizzazione dei mezzi rubati. L’area e tutto il materiale presente sono stati sequestrati, mentre Antonio Frediani è stato trasferito in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e risalire alla rete di riciclaggio di veicoli rubati.