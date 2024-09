A Qualiano, all’interno del campo rom situato in via Circumvallazione esterna 114, i carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo a largo raggio, mirata a monitorare la situazione dei residenti e a verificare la presenza di rifiuti e veicoli non in regola.

Controlli sui residenti e minori in età scolastica

Durante l’intervento, sono state identificate 30 persone, tra cui 9 minorenni in età scolastica. Per questi ultimi, saranno avviate le procedure di verifica da parte del competente ufficio regionale per assicurarsi che venga rispettato l’obbligo di istruzione scolastica.

L’operazione ha portato al sequestro di 10 veicoli. Di questi, uno è stato sequestrato penalmente a causa di intestazione fittizia, mentre gli altri nove veicoli sono stati sequestrati amministrativamente poiché circolavano senza copertura assicurativa. Questo rappresenta un importante passo nel contrasto alle irregolarità e alla legalità sul territorio.

Segnalati rifiuti tessili e urbani

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre accertato la presenza di un’ingente quantità di rifiuti tessili e solidi urbani all’interno del campo rom. La situazione è stata segnalata al competente ufficio ambiente del Comune di Qualiano, che provvederà alla rimozione dei rifiuti per ripristinare le condizioni di salubrità nell’area.

L’intervento dei carabinieri si inserisce in una serie di azioni di controllo e prevenzione per garantire il rispetto delle norme e migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità nei territori interessati. La comunità di Qualiano attende ulteriori sviluppi e interventi per mantenere alta l’attenzione su queste problematiche.