Lutto a Qualiano per l’improvvisa scomparsa di Gilda Menditto. La farmacista, molto nota in città, aveva 53 anni. Lavorava presso la farmacia Santo Stefano.

Qualiano, malore improvviso: Gilda muore a 53 anni

La notizia della sua dipartita, avvenuta ieri, 31 agosto, sta rimbalzando sui social gettando nello sconforto amici, parenti e colleghi. Gilda sarebbe stata stroncata da un infarto nell notte. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: purtroppo il suo cuore aveva già smesso di battere.

Decine in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi anche su Facebook. “Siamo affranti, non abbiamo la forza”, le parole di cordoglio della farmacia Santo Stefano, che in segno di lutto per la scomparsa della sua dipendente resterà chiusa fino a lunedì 4 settembre.

“Una notizia inaspettata, una notizia che ci spezza il cuore, ci addolora tantissimo!!

La nostra cara amica e collega Gilda Menditto ci lascia”, ha scritto Vincenzo, un collega. I funerali della 53enne si terranno domattina, 2 settembre, alle 10 presso la Parrocchia Maria SS. Immacolata di Qualiano.