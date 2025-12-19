Per la prima volta la città accoglie una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Da domani piazza Rosselli ospita una nuova attrazione del Natale, attiva fino al 15 gennaio. Il progetto porta la firma di Aicast e Confesercenti. Il Comune ha concesso il patrocinio, sostenendo un’idea che sosterrà il commercio e porterà intrattenimento. La piazza ha cambiato volto. Le luci natalizie incorniciano la nuova fontana. La grande stella a led si riflette sul ghiaccio e accompagna l’atmosfera delle feste. La pista è il tocco finale. Sarà aperta nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Nei feriali apertura dalle 17 alle 22. Il costo per pattinare è di 3,50 euro.

Qualiano, la città avrà una pista di pattinaggio attiva fino al 15 gennaio in piazza Rosselli

Nicola Vallefuoco, direttore di Confesercenti Qualiano, sottolinea il valore dell’iniziativa. «È un risultato importante per la città. Ringraziamo gli sponsor e i commercianti che hanno contribuito in modo concreto. Un grazie va al sindaco, all’assessore al commercio Tommaso Picascia, all’assessore agli eventi Salvatore Onofaro e a tutta l’amministrazione. Un ringraziamento anche all’architetto Giuseppe Russo per il progetto della pista e alla Polizia Locale che garantirà sicurezza e controllo».

Vallefuoco parla anche di un’altra giornata di eventi in programma per domenica 21 dicembre, quando in piazza Rosselli arriva lo spettacolo di Mixed by Erry e lo show del comico Mino Abbacuccio, il tutto con un’animazione per i più piccoli che inizierà alle 18. Quest’ultima iniziativa rientra nel calendario finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli. Il Comune di Qualiano ha ottenuto un contributo di 25mila euro dal bando per l’animazione territoriale, destinato alle attività natalizie.

Marco Cacciapuoti, presidente di Aicast Qualiano, evidenzia il lavoro svolto in tempi rapidi. «Abbiamo raggiunto questo risultato grazie a una collaborazione costante con gli uffici comunali e con l’amministrazione. Il gioco di squadra ha fatto la differenza. Siamo convinti che i cittadini apprezzeranno il lavoro e si divertiranno con le nostre iniziative».

Il sindaco Raffaele De Leonardis ringrazia le associazioni di categoria per l’impegno profuso e l’iniziativa della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Rosselli, poi si sofferma su tutti gli eventi messi in campo dall’amministrazione. «C’è stato uno sforzo corale per offrire un cartellone natalizio ricco e diffuso, che accompagnerà la città fino al nuovo anno. La risposta dei cittadini è già evidente. Lo abbiamo visto domenica scorsa con lo spettacolo delle fontane in piazza Rosselli. Ci aspettiamo una partecipazione ampia anche per i prossimi appuntamenti».

Comunicato stampa