Festa in piazza e maxi-schermo domenica a Qualiano. La cittadina a nord di Napoli si prepara al grande evento in attesa della vittoria del terzo scudetto.

Isola pedonale, maxi-schermo e animazione: Qualiano si prepara al terzo scudetto

“Ci prepariamo ad un evento atteso 33 anni e vogliamo festeggiarlo in piazza, nella nostra città ed in sicurezza – scrive il sindaco Raffaele De Leonardis -. Domenica il Napoli potrebbe diventare Campione d’Italia e per questo motivo la giornata sarà interamente dedicata agli azzurri”.

Dalle ore 9 in piazza Rosselli ci sarà intrattenimento per gli adulti e animazione per i bambini con l’arrivo degli animatori e delle mascotte del Napoli. Dalle 12 sarà attiva l’isola pedonale per permettere l’afflusso delle persone in piazza – in totale sicurezza – per la partita Napoli-Salernitana che inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa dal maxischermo. L’isola pedonale resterà in vigore fino alle 24, in previsione di eventuali festeggiamenti.

Isola pedonale anche il 1° maggio

Anche lunedì 1 maggio la piazza sarà animata per tutti i cittadini che hanno scelto di trascorrere la festa dei lavoratori a Qualiano. Dalle 9 alle 14 ci sarà l’isola pedonale in via/piazza Rosselli e l’animazione per i bambini con gonfiabili e giochi in piazza.