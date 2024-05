Gravissimo incidente questa notte in via Santa Maria a Cubito. Un 56enne è in fin di vita all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Incidente in scooter a Qualiano, gravissimo 56enne

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma finendo a terra. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso del San Giuliano, dov’è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano per chiarire dinamica. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Ai fini della ricostruzione del sinistro potrebbero risultare d’aiuto le immagini di videosorveglianza della zona.