Sono ore d’ansia quelle che sta vivendo la comunità di Qualiano per la scomparsa di Lina Esposito. La donna si sarebbe allontanata dalla casa in cui vive insieme al padre nella giornata di martedì 9 maggio.

Qualiano in ansia per Lina: la donna è scomparsa da 2 giorni

La donna, secondo anche gli appelli lanciati sui social nelle ultime ore, si troverebbe in stato confusionale e potrebbe quindi avere difficoltà a ritrovare la strada di casa.

“Ragazzi è urgente si chiama Lina Esposito è andata via di casa di suo padre martedì mattina all’alba dalla zona di Qualiano sta in uno stato confusionale” si legge in uno dei post pubblicati su Facebook da un uomo, che chiede anche la massima condivisione della foto di Lina, affinché quante più persone possibili conoscano il suo volto. E, in effetti, il post ha avuto decine e decine di condivisioni: al momento, però, della donna non si hanno ancora notizie.

Non si conoscono, attualmente, nemmeno le motivazioni che hanno spinto Lina Esposito, martedì mattina, ad uscire così presto e ad allontanarsi da casa. Chiunque abbia notizie della donna può contattare i carabinieri della locale stazione oppure il numero 3486834931 e chiedere di Rosario.