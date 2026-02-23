Sono cariche di dolore le parole che Raffaela, madre di Luciano, ha dedicato al figlio ucciso da una valanga sulle Alpi di Saint Moritz. In un audio registrato dai microfoni di Teleclubitalia, la donna ha tenuto a ringraziare “tutte le istituzioni campane che ci hanno supportato”.

Qualiano, il dolore di mamma Raffaela: “Che i funerali di mio figlio siano una festa, lui si è goduto la vita”

Poi ha aggiunto un annuncio personale: “Ai funerali di mio figlio sarà un matrimonio perché tra qualche mese Luciano si doveva laureare. Io voglio che mio figlio venga accolto nelle mani del Signore come l’angelo più bello e più puro. Grazie a tutte le mamme che hanno pregato in questi giorni. Ai giovani dico di seminare amore e di non lasciar perdere i proprio sogni ma di coltivarli come ha fatto Luciano in 25 anni. Si è goduto la vita”.

Al cordoglio si è unito anche il sindaco di Capri, Paolo Falco, l’isola dove si trova la struttura alberghiera in cui il ragazzo lavorava in estate. La fascia tricolore del comune isolano ha scritto un messaggio al primo cittadino di Qualiano per manifestare la sua vicinanza alla famiglia Capasso e offrire il suo supporto. “Luciano lavorava a Capri in una struttura alberghiera – spiega Falco -. Era anche volontario di una nostra benemerita associazione ‘La croce azzurra di Padre Pio’, che trasporta gli ammalati e di cui sono responsabile medico”.