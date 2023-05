Chiusura di campagna elettorale a Qualiano per il sindaco uscente Raffaele de Leonardis. Con un post sui canali social ha annunciato la presenza domani in piazza Rosselli del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Di seguito il post che annuncia l’evento: “Siamo arrivati alla chiusura di questa intensa ed emozionante campagna elettorale. Abbiamo ripercorso insieme i numerosi obiettivi raggiunti in questi cinque anni e ci siamo confrontati con ognuno di voi sul futuro della nostra città. Non ci resta che ringraziarvi tutti per il sostegno, la vicinanza e il supporto e quindi ci vediamo domani, Venerdì 12 Maggio, alle ore 19.30 in Piazza Rosselli.

Siamo onorati di annunciare la presenza di Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, e con lui anche l’On. Michele Schiano, Deputato della Repubblica Italiana. L’arrivo, dopo tanti anni, di una delle massime cariche dello Stato a Qualiano, è il segnale che la città è attenzionata dalle Istituzioni, che ha un filo diretto con esse, e ciò ci permetterà di realizzare meglio e più velocemente i nostri progetti! Sarò, inoltre, in compagnia della mia coalizione e di Rosario Miraggio, che allieterà la serata!”