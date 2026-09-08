Marcianise, minaccia la madre con un coltello per ottenere denaro: arrestato 32enne

Arrestato 32enne a Marcianise per aver minacciato con un coltello da cucina sua madre per ottenere del denaro. Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marcianise, che la notte scorsa, lunedì 7 settembre, avrebbero arrestato l’uomo in flagrante. Il giovane è ritenuto fortemente indiziato di estorsione aggravata e continuata ai danni della madre 56enne.

Marcianise, minaccia la madre con un coltello per ottenere denaro: arrestato 30enne

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, le minacce sarebbero state perpetrate all’interno dell’abitazione familiare. Il figlio avrebbe minacciato la donna con un coltello da cucina, con il quale avrebbe tra l’altro danneggiato arredi e suppellettili, con il fine di spaventare la vittima e ottenere la somma di denaro.

I carabinieri avrebbero interrotto l’estorsione, arrestato l’indagato e messo in sicurezza la 56enne, che avrebbe riportato lievi escoriazioni. La donna inoltre avrebbe rifiutato il ricorso alle cure mediche. Il coltello è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è in attesa dell’udienza di convalida.