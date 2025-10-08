Qualiano, autombulanza tamponata sulla circumvallazione: caccia al pirata della strada

Ambulanza tamponata lungo la circumvallazione esterna a Qualiano. Lo riporta Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Ruggiero racconta in un post: “Stavamo per svoltare a destra sulla circumvallazione, in prossimità di via Avv. Antonio Palumbo, quando una Fiat nera ci ha raggiunto alle spalle a forte velocità, tamponandoci e facendoci sbalzare in avanti. Il conducente è poi fuggito senza prestare soccorso né verificare le nostre condizioni. Ho trascorso alcune ore in ospedale per controlli: per fortuna non ci sono ferite gravi e ora sono a casa, sto meglio”.

Il presidente dell’associazione ha poi lanciato un avvertimento al conducente: “Le forze dell’ordine stanno indagando e le telecamere della zona forniranno le registrazioni. Un consiglio al pirata della strada: stai tranquillo, vi vedremo presto. I testimoni sul posto hanno notato che avevi il telefono in mano”, conclude Ruggiero.