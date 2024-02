Due persone sono finite in arresto dopo aver aggredito alcuni agenti della Polizia Municipale a seguito di una multa. E’ accaduto in via Aldo Moro, nel comune di Qualiano.

Qualiano, auto rimossa dal carroattrezzi: proprietario aggredisce la Municipale con un amico

Secondo una prima ricostruzione, i caschi bianchi stavano compilando un verbale per mancanza di assicurazione mentre un carro-attrezzi sollevava una Lancia Delta parcheggiata in strada, quando il proprietario, insieme ad un amico, si è reso conto di quello che stava accadendo.

I due – Giulio Ciccarelli, il proprietario, e Luigi Vallette, l’amico – si sono quindi avvicinati agli agenti e li hanno minacciati per riavere l’auto. Dopodiché li hanno strattonati. E mentre Ciccarelli discuteva animatamente con i due caschi bianchi, Luigi Valletta è entrato nell’abitacolo del mezzo di rimozione, ha spinto l’autista e ha sottratto le chiavi del veicolo, strappandole dal quadro.

L’arrivo dei carabinieri

Gli agenti hanno allertato il 112 e, in pochi minuti, i carabinieri della stazione di Qualiano sono arrivati in supporto. Ciccarelli e Valletta sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L’auto è stata sequestrata.