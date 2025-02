All’indomani della nomina del generale Giuseppe Vadalà come commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, il Comune di Qualiano è il primo a convocare un consiglio comunale sull’emergenza ambientale. Durante la seduta, alla presenza di numerosi cittadini, è stata approvata una delibera – redatta in collaborazione con Pasquale Pennacchio del Comitato Kosmos, da sempre in prima linea contro i roghi tossici, le ecoballe e l’inquinamento ambientale – che rappresenta una memoria storica della lotta contro il disastro ambientale e contiene sei richieste urgenti.

Qualiano, approvata delibera sulla Terra dei Fuochi: “Sentenza della Cedu è uno spartiacque”

Si va dalla dichiarazione dello stato di emergenza all’istituzione di un fondo speciale per attuare le misure stabilite dalla sentenza della CEDU del 30 gennaio 2025, fino al completamento della perimetrazione dell’Area Vasta di Giugliano. In merito alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato lo Stato Italiano per la gestione della Terra dei Fuochi, il sindaco De Leonardis la definisce “uno spartiacque”. Per il Comitato Kosmos “giustizia non è stata ancora fatta, ma con questa sentenza è stata ristabilita la verità”. Intanto, il confronto continua: oggi alle 16.30, al Palazzo Ducale di Parete, si terrà una consulta con i sindaci del territorio e il vescovo Angelo Spinillo.