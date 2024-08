Ritorna per il terzo anno consecutivo la sagra della “percoca nel vino”, uno degli appuntamenti imperdibili organizzati della Pro Loco Qualiano. Un must per ogni amante delle tradizioni e della buona tavola. Appuntamento a sabato sera, 7 settembre, in piazzetta De Gasperi.

Qualiano, torna la “sagra della percoca nel vino” in piazza

Rinnovata anche la collaborazione con “Ortofrutta Granata” che anche quest’anno delizierà i presenti occupandosi della preparazione di piatti prelibati. Un evento all’insegna di una delle tradizioni culinarie più apprezzate della Campania.

Ad allietare la serata ci sarà la musica folk popolare dei “VIENTETERRA”, che faranno ballare e divertire tutti, senza dimenticare un’esibizione di alcuni alunni della scuola S. Di Giacomo di Qualiano.