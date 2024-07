Sorpreso all’esterno dell’abitazione, nonostante i domiciliari, si cambia vestiti e poi minaccia i carabinieri con un coltello. A Qualiano i militari della locale stazione insieme ai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per evasione e resistenza Amerigo Antonio Sigillo, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Qualiano, ai domiciliari viene sorpreso fuori casa: si cambia vestiti ma viene riconosciuto lo stesso

È notte quando i carabinieri notano il 22enne davanti la propria abitazione. Il giovane sta parlando con un’altra persona ma dovrebbe essere in casa visto che è sottoposto agli arresti domiciliari. Il 22enne vede la gazzella dell’Arma e fugge in casa.

I carabinieri entrano nell’appartamento e notano come il 22enne si sia addirittura cambiato gli abiti che indossava nel tentativo di ingannarli. Lo stratagemma non sortisce gli effetti sperati e a quel punto Sigillo si nega, non vuole essere arrestato. Afferra un coltello e minaccia i militari.

Arriva un’altra pattuglia e fortunatamente il 22enne si calma e si ravvede. Si calma e decide di arrendersi gettando l’arma. L’arrestato è in attesa di giudizio.