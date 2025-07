Filmato dagli operatori della Multiservizi mentre sversa cassette di legno per la frutta. A finire nei guai un agricoltore di Marano, sorpreso in una stradina di Qualiano, nei pressi di via Ripuaria, mentre scarica un furgone carico di rifiuti.

Qualiano, agricoltore di Marano sorpreso a sversare cassette di frutta in strada: filmato e denunciato

La vicenda è stata resa nota dal primo cittadino, Raffaele De Leonardis, in un comunicato apparso sui social. “Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto”, ha dichiarato con fermezza. Lo sversatore “fuorilegge” ha agito nella notte tra lunedì e martedì a bordo di un furgone privo di assicurazione e collaudo. I dipendenti della Multiservizi, dopo averlo filmato, lo hanno subito segnalato ai carabinieri. Si tratterebbe della stessa persona già responsabile di uno sversamento analogo avvenuto quattro giorni fa nello stesso tratto di strada.

I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto e lo hanno identificato, deferendolo all’autorità giudiziaria per abbandono illecito di rifiuti. Nei suoi confronti anche una sanzione amministrativa. Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente gli operatori della Multiservizi: “Non si sono girati dall’altra parte, ma sono intervenuti con responsabilità e senso civico”. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini, operatori e istituzioni nel mantenere il decoro urbano: “Se tutti agissero così, Qualiano sarebbe una città migliore”, ha concluso De Leonardis.