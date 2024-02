In giro con armi, come tirapugni e coltello, a soli 15 anni. A Qualiano i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato un giovane del posto. Il ragazzo, oltre ad essere in possesso di armi, stava guidando anche uno scooter insieme a un amico della stessa età.

Qualiano, a 15 anni in scooter senza assicurazione e con tirapugni e coltello

Durante un controllo stradale, il 15enne si è mostrato molto agitato. I militari hanno fatto una scoperta sorprendente: sotto il sellino dello scooter, c’erano un tirapugni, un coltello a scatto lungo 21 centimetri e 49 cartucce a salve.

Le armi e lo scooter, che non aveva l’assicurazione e la revisione in regola, sono stati sequestrati. I due ragazzi sono stati affidati ai loro genitori.