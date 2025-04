È ufficiale: la famiglia Di Costanzo dice addio a Pozzuoli al termine della stagione. Lo ha annunciato la Puteolana 1902 con un comunicato chiaro e diretto: i rapporti con l’amministrazione comunale sono ormai irrecuperabili. A Pozzuoli – denunciano – è impossibile costruire un progetto duraturo.

Puteolana, la famiglia Di Costanza lascia Pozzuoli: “Dalla politica interessi personali”

“La motivazione di tale decisione risiede nei cattivi rapporti con l’amministrazione comunale. Si è constatato che è impossibile portare avanti un progetto duraturo a Pozzuoli, dove prevalgono gli interessi personali della politica a fronte invece del bene comune. La famiglia Di Costanzo è ricercata da numerose realtà in tutta la Campania per portare avanti progetti calcistici di lunga durata, ad eccezione di Pozzuoli, che purtroppo sembra non riconoscere il valore di tale collaborazione”, fanno sapere in un comunicato ufficiale.