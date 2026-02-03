Puok, uno dei brand più amati dello street food napoletano, apre ufficialmente a Sant’Antimo, segnando un nuovo e importante capitolo della sua storia. Nella parte frontale del nuovo Oink Lab, prende vita il terzo punto vendita Puok, mantenendo intatto lo spirito delle origini ma arricchito da nuovi comfort pensati per il pubblico.

Puok sceglie l’area nord: nuova apertura a Sant’Antimo con il terzo punto vendita

La nuova apertura rappresenta molto più di un semplice locale: Sant’Antimo diventa infatti il centro creativo e produttivo del progetto Puok, un luogo dove immaginare, sperimentare e dare forma ai panini del futuro. È qui che nasceranno le nuove ricette e le idee che continueranno a caratterizzare l’identità del marchio.

Dopo l’esperienza di via Cilea e di Spaccanapoli, Puok consolida il proprio percorso con un laboratorio più grande, centralizzato e potenziato, capace di supportare una produzione sempre più ambiziosa. Un’evoluzione naturale per un progetto che, in dieci anni, ha trasformato la passione per i panini in un vero e proprio fenomeno gastronomico.

Il nuovo punto vendita di Sant’Antimo conserva l’anima creativa che ha reso celebre Puok, offrendo al tempo stesso spazi più funzionali e accoglienti, molto attesi dai clienti. Un luogo destinato a diventare punto di riferimento per gli appassionati di street food e simbolo di una crescita che continua a guardare al futuro, sempre “sotto forma di panino”.