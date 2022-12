Stretta sui brindisi natalizi e di fine anno a Portici. Il sindaco Vincenzo Cuomo ha firmato un’ordinanza con la quale impone il divieto, nei giorni 24 e 31 dicembre, di vendita e consumo di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie su tutto il territorio nonché di emissione sonore all’esterno dei pubblici esercizi e in strada.

Pugno duro contro brindisi della Vigilia di Natale e di fine anno nel Napoletano

L’ordinanza stabilisce anche il divieto, nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, di vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio di Portici e di concessione di ulteriori e nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Nel provvedimento si legge che “è fatto obbligo ai titolari/gestori di pubblici esercizi nei giorni 24 e 31 dicembre di cessare ogni attività alle ore 18,00 al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria delle strade e delle piazze cittadine”. L’ordinanza prevede anche di cessare “la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 18, precisando che rimane consentita la vendita di prodotti alimentari e prodotti da banco”.