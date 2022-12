E’ domani il giorno cruciale per l’adozione del Puc a Giugliano. Il nuovo piano urbanistico comunale è stato rinviato di una settimana per provare a placare le fibrillazioni interne alla maggioranza. Le dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica Di Fiore durante la nostra trasmissione Campania Oggi hanno però scatenato diverse reazioni. Dalla minoranza, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti, che fa sapere il consigliere di Italia viva Francesco Iovinella è stata negata, negano di conoscere i dettagli del puc. La minoranza compatta ora ha chiesto un intervento del prefetto.

In maggioranza le posizioni sono state diverse in queste settimane, tra chi si è detto favorevole fin dal primo momento al Puc e chi invece ha espresso malumori per le modalità con cui si è giunti a questo provvedimento di fondamentale importanza per la città.