Il Giugliano di Valerio Bertotto ritorna alla vittoria, al termine di una partita spettacolare i gialloblù battono 3-2 il Catania. Decidono le reti di Giorgione, Njambe e Balde, tigrotti che ritrovano il secondo successo stagionale e volano a quota 8 punti agganciano proprio gli etnei.

Giugliano-Catania 3-2

Bertotto cambia in attacco affidandosi a Masala al posto di Ciuferri al fianco di Njambe e Padula al centro dell’attacco. Esordio da titolare per la Vardera basso a sinistra. Toscano risponde con la carta Inglese per i siciliani.

Primo tempo

Partita divertente sin dalle prime battute4 ²%: e le formazioni che non badano a studi di natura tattica cercando subito di creare pericoli. Dopo soli 2 minuti il Catania è pericoloso con la giocata di Stroppa sulla0 quale Barosi deve mettere una pezza smanacciando in angolo. Al 31′ la prima grande occasione per il Giugliano con Njambe che si trova tutto solo davanti a Bethers ma con il destro spara alto, è solo il preludio al gol, che arriva tre minuti più tardi con Giorgione abilissimo nell’inserimento sua arma preferita e nel trovare la zampata vincente di destro per il vantaggio dei tigrotti. La reazione del Catania non esita ad arrivare con De Gennaro che sfiora il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce il primo tempo con il Giugliano in vantaggio.

Secondo tempo

La partita spettacolare e divertente anche nella ripresa, il Catania sfiora il pareggio con Inglese che si mangia un gol clamoroso di testa a pochi passi da Barosi. Gli etnei nella ripresa sembrano avere un piglio maggiore, mentre come già accaduto un questo inizio di campionato in avvio di ripresa il Giugliano cala visibilmente e i siciliani subito ne approfittano con Verna che batte Barosi per l’1-1. Il Giugliano sembra prima sbandare ancora con Inglese che non raddoppia per il Catania, per poi passare nuovamente in vantaggio con la splendida rete di Njambe che inventa un gol spettacolare spendendo un sinistro diretto all’angolo alto. Il Giugliano trova entusismao dopo il ritrovato vantaggio e sfiora il tris ancora con Njambe ma Adonis salva i rossoblù. Il Catania si rende ancora pericoloso nella fase finale della gara ma Barosi risponde presente in due occasioni salvando il vantaggio. Bertotto si affida ai cambi inserendo Celeghin e Baldè per De Rosa e Njambe. Il neo entrato Balde ci mette poco per mandare in estasi il De Cristofaro firmando la rete del 3-1 con un fendente di destro che non lascia scampo al portiere, nel finale saltano tutti gli schemi con il Catania che ci prova andando all’arrembaggio e trovano un calcio di Rigore realizzato da Montalto che riapre i giochi per un pazzo finale. Dopo 5 di recupero però il risultato non cambia più con il Giugliano che conquista i 3 punti che mancavano dall’esordio in campionato e sale a 8 punti agganciano proprio gli etnei nelle zone alte della classifica

Giugliano-Catania 3-2: Il Tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi (dal 82′ Minelli), Solcia, Caldore, La Vardera; Giorgione, Maselli, De Rosa (dal 67′ Celeghin); Masala (dal 77′ Romano), Padula (dal 82′ De Paoli), Njambè (dal 67′ Baldé). A disposizione: Russo, Scaravilli, Oyewale, Acella, Ciuferri, De Francesco, Peluso, Nuredini, D’Agostino. Allenatore: Valerio Bertotto

CATANIA (3-4-2-1): Bethers (dal 13′ Adamonis); Ierardi (dal 46′ Verna), Di Gennaro, Castellini; Raimo, Sturaro, Quaini, Anastasio; Luperini (dal 46′ Jimenez), Stoppa (dal 71′ Montalto); Inglese (dal 62′ D’Andrea). A disposizione: D’Agata, Gega, Celli, Guglielmotti, Forti, Lunetta, Carpani. Allenatore: Domenico Toscano